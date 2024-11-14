أدنى مستوى في شهرين.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

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وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 1.01% إلى 2560.30 دولار للأونصة، وبذلك تكون العقود قد سجلت أعلى مستوى منذ 12 أيلول الماضي.فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.74% إلى 2553.87 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.