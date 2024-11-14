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إقتصاد

أدنى مستوى في شهرين.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:33
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تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية، وسجلت أسعار المعدن النفيس أدنى مستوى في نحو شهرين.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 1.01% إلى 2560.30 دولار للأونصة، وبذلك تكون العقود قد سجلت أعلى مستوى منذ 12 أيلول الماضي.
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فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.74% إلى 2553.87 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
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