سجلت أعلى مستوى في نحو عام.. أسعار الغاز في أوروبا ترتفع

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ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، وتجاوزت مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية تشرين الثاني 2023.وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر كانون الأول المقبل على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 4.5% إلى 500.5 دولار لكل ألف متر مكعب.ويأتي ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع بداية موسم الشتاء، الذي يزيد خلاله الطلب على الوقود الأزرق لأغراض التدفئة. (روسيا اليوم)