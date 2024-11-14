غرامة قياسية.. الاتحاد الأوروبي "يعاقب" فيسبوك!

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قالت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، إنها فرضت غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (840.24 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمز بسبب ممارسات مسيئة تصب في مصلحة سوق فيسبوك.ونص البيان على أن "المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على ميتا... لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال ربط خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت (فيسبوك ماركت بليس) بشبكتها الاجتماعية الشخصية فيسبوك وفرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين".وقالت ميتا إنها ستطعن ضد القرار، ولكن في الوقت نفسه، ستمتثل وستعمل بسرعة وبطريقة بناءة لإيجاد حل يعالج النقاط التي أثيرت.المصدر: سكاي نيوز