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إقتصاد

لأول مرة منذ 3 سنوات.. أسعار الذهب تسجل أسوأ أداء أسبوعي!

Lebanon 24
15-11-2024 | 14:00
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تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات بفعل صعود الدولار نتيجة توقع تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر بين المستثمرين.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2572.4 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:13 بتوقيت غرينتش، لكنه عاد للهبوط مجددا خلال تعاملات اليوم.

والسبب بعود لاتجاه الدولار لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضا مكاسبها اليوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد. (الجزيرة) 
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