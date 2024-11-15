تركيا.. كم بلغ عجز ميزانيتها؟

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وقالت وزارة الخزانة التركية، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة.وبلغ العجز الأولي في تركيا، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في تشرين الأول ، و211.38 مليار ليرة في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول.(سكاي نيوز)