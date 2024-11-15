Advertisement

إقتصاد

تركيا.. كم بلغ عجز ميزانيتها؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1278894-638672966858324669.png
Doc-P-1278894-638672966858324669.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت تركيا عجزا في الميزانية بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الخزانة التركية، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة.
Advertisement

وبلغ العجز الأولي في تركيا، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في تشرين الأول ، و211.38 مليار ليرة في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول.(سكاي نيوز) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2024-11-15
11:00 | 2024-11-15
10:34 | 2024-11-15
09:24 | 2024-11-15
06:44 | 2024-11-15
06:00 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24