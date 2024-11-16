خام برنت يهبط 4% في أسبوع بفعل ضعف الطلب الصيني

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انخفضت أسعار النفط دولارا للبرميل بأكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة وسط قلق المستثمرين إزاء ضعف الطلب الصيني واحتمال تباطؤ وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار بما يعادل 2.09% إلى 71.04 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68 دولار أو 2.45% إلى 67.02 دولار.وعلى مدى الأسبوع، هوى برنت 4% وغرب تكساس الوسيط 5%.