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إقتصاد
خام برنت يهبط 4% في أسبوع بفعل ضعف الطلب الصيني
Lebanon 24
16-11-2024
|
03:41
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انخفضت أسعار النفط دولارا للبرميل بأكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة وسط قلق المستثمرين إزاء ضعف الطلب الصيني واحتمال تباطؤ وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار بما يعادل 2.09% إلى 71.04 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68 دولار أو 2.45% إلى 67.02 دولار.
وعلى مدى الأسبوع، هوى برنت 4% وغرب تكساس الوسيط 5%.
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