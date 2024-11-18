في أوكرانيا.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 4.2% في 10 أشهر

Advertisement

أعلنت وزارة الاقتصاد في أوكرانيا، انّ الناتج المحلي الإجمالي، نما بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأوّل، أي خلال 10 أشهر بفضل التوسع في قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.واوضحت في بيانها، أن "الناتج المحلي الإجمالي نما 1.3 بالمئة في تشرين الأول، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي".ونفذت الحكومة الأوكرانية برامج لإعادة بناء الأضرار التي خلفتها الحرب مع روسيا مع اقتراب اليوم الألف لبداية الحرب الروسية هذا الأسبوع.وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الأوكراني أربعة بالمئة هذا العام ثم يتباطأ النمو في العام المقبل إلى نحو 2.7 بالمئة بسبب الحرب والمخاطر الأمنية والعجز المتوقع في الطاقة ونقص الموظفين. (سكاي نيوز)