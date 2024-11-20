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إقتصاد

مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل الارتفاع

Lebanon 24
20-11-2024 | 01:05
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واصل الذهب ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 2640.19 دولار للأونصة،وهو أعلى مستوياته منذ 11 تشرين الثاني.
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وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2643.70 دولار للأونصة.
وتوقف صعود الدولار الأميركي بعد أن سجل أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
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