23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل الارتفاع
Lebanon 24
20-11-2024
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل الذهب ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 2640.19 دولار للأونصة،وهو أعلى مستوياته منذ 11 تشرين الثاني.
Advertisement
وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2643.70 دولار للأونصة.
وتوقف صعود الدولار الأميركي بعد أن سجل أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إذا انتظرت وصول ترامب إلى البيت الأبيض.. إسرائيل قد ترتكب خطأ كبيراً في لبنان ما هو؟
Lebanon 24
إذا انتظرت وصول ترامب إلى البيت الأبيض.. إسرائيل قد ترتكب خطأ كبيراً في لبنان ما هو؟
08:00 | 2024-11-19
19/11/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
10:38 | 2024-11-19
19/11/2024 10:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو لم يقتنع بعد.. التسوية مؤجلة
Lebanon 24
نتنياهو لم يقتنع بعد.. التسوية مؤجلة
05:00 | 2024-11-19
19/11/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
13:28 | 2024-11-19
19/11/2024 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد عسكريّ في "حزب الله"... إليكم هويته
Lebanon 24
إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد عسكريّ في "حزب الله"... إليكم هويته
07:41 | 2024-11-19
19/11/2024 07:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:27 | 2024-11-20
حذر بالأسواق بعد استخدام أوكرانيا الصواريخ الأميركية لضرب روسيا
00:08 | 2024-11-20
الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع تراجع زخم فوز ترامب
23:00 | 2024-11-19
صناعة الذهب تدخل عصرًا جديدًا.. هذا ما كشفه وزير الإقتصاد الإماراتي
15:42 | 2024-11-19
من الإمارات.. 100 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجوع والفقر عالميًا
14:59 | 2024-11-19
هل من تقييدات على الحوالات المالية من الخليج إلى لبنان؟
13:05 | 2024-11-19
استقرار أسعار النفط
فيديو
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
20/11/2024 11:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 11:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 11:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24