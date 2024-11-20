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إقتصاد

الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع تراجع زخم فوز ترامب

Lebanon 24
20-11-2024 | 00:08
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واصل الدولار الأميركي تراجعه ألى أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، الأربعاء، ليواصل نزوله المستمر على مدى ثلاثة أيام من ذروة أسبوعية مع التقاط السوق أنفاسها بعد الارتفاع المحموم في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
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ولم يدم الدعم الذي حصل عليه الدولار وغيره من العملات الآمنة التقليدية مثل الين خلال الليل طويلا، بعد أن قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو "ستفعل كل ما هو ممكن" لتجنب اندلاع حرب نووية، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا أنها ستخفف الاشتراطات المقيدة لتوجيه ضربة نووية.

وبلغت عملة البتكوين ذروة جديدة فوق 94 ألف دولار، مدعومة بتوقعات ببيئة تنظيمية أكثر ودية للعملات المشفرة في عهد ترامب.
وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو - إلى مستوى منخفض بلغ 106.07 نقطة للمرة الأولى منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ 106.18 في الساعة 0247 بتوقيت غرينتش.
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