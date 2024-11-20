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إقتصاد

في الولايات المتحدة.. ارتفاع مخزونات الخام والبنزين

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:00
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ارتفعت مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية،إن مخزونات الخام ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.
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وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 140 ألف برميل خلال الأسبوع.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 281 ألف برميل يوميا، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. (سكاي نيوز) 
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