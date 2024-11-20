في الولايات المتحدة.. ارتفاع مخزونات الخام والبنزين

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية،إن مخزونات الخام ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 140 ألف برميل خلال الأسبوع.وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 281 ألف برميل يوميا، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. (سكاي نيوز)