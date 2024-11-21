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إقتصاد

في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يثبت الفائدة

Lebanon 24
21-11-2024 | 23:00
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أبقى البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة دون تغيير أمس الخميس، ليظل سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

وأوضح المركزي التركي في بيان، أن لجنة السياسة النقدية ستظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة.
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وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية: "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".

وارتفعت الليرة التركية قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة قليلا. (سكاي نيوز)
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