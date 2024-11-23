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إقتصاد

وصل إلى رقم قياسي.. حجم الدين الحكومي في أميركا يرتفع

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:00
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ارتفع حجم الدين الحكومي في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إلى أعلى مستوى على الإطلاق ليتجاوز 36 تريليون دولار، وذلك بعد نحو 4 أشهر من ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة إلى مستوى 35 تريليون دولار في أواخر تموز الماضي.
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وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، عن ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر كانون الثاني من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في ايلول 2023. (سكاي نيوز) 


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