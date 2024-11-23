وصل إلى رقم قياسي.. حجم الدين الحكومي في أميركا يرتفع

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وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، عن ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر كانون الثاني من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في ايلول 2023. (سكاي نيوز)