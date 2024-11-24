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إقتصاد
الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
24-11-2024
|
23:58
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صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
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وبحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2719.19 دولار للأونصة، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2721.10 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".
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