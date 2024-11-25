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إقتصاد

مع احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله.. تراجع اسعار النفط

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:27
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مواصلة الانخفاض من الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله.

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.38%، إلى 72.73 دولار للبرميل.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.46%، إلى 68.62 دولار. وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية أمس الاثنين بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام، بحسب "رويترز.
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