بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا.. ارتفاع في سعر الدولار

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وصعد الدولار بأكثر من 2% مقابل البيزو المكسيكي و1% مقابل الدولار الكندي.



وتراجعت العملة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة. ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.وصعد الدولار بأكثر من 2% مقابل البيزو المكسيكي و1% مقابل الدولار الكندي.وتراجعت العملة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 107.37. وتراجع اليورو 0.6% إلى 1.043175 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2516 دولار.



وفيما يتعلق بالصين، اتهم ترامب بكين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة إلى المكسيك، وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، من خلال كبح تصدير المكونات التي تدخل في صناعة المخدرات.



وقال ترامب "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأميركية".



ونفت الصين ذلك الاتهام من قبل.