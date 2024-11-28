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إقتصاد

"سوناطراك"الجزائرية تلغي عقدا بـ1.36 مليار دولار مع "سامسونغ الهندسية"

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:00
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قالت شركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنها تلقت إخطارا بإلغاء طلب بقيمة 1.9 تريليون وون (1.36 مليار دولار أميركي) من سوناطراك الجزائرية، وقعت عليه في عام 2020.
في عام 2020، فاز تحالف تقوده شركة سامسونغ الهندسية بطلب بقيمة 4.3 تريليونات وون لبناء مصفاة نفط في الجزائر.
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وقالت الشركة إنها فشلت في التوصل إلى تسوية مع شركة النفط الجزائرية الحكومية "سوناطراك" بشأن التغييرات في شروط العقد، و إنه لا توجد خسائر مالية ناتجة عن إلغاء الطلب وفق وكالة "يونهاب"للأنباء .
المصدر: العربية

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

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