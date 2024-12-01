ترامب يحذر "بريكس" من استبدال الدولار

طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، مجموعة بريكس بعدم طرح عملة جديدة، أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُقابل بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة.



Advertisement وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: "نريد التزاماً من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة بريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم"، مشيراً إلى أن واشنطن سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: "نريد التزاماً من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة بريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم"، مشيراً إلى أن واشنطن سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة.

وقال: "لا يمكن أن تجد مجموعة بريكس ما يحل محل الدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك سيكون عليها توديع السوق الأمريكية".

وكانت مجلة إيكونميست نشرت مقالاً في تشرين الأول الماضي بعنوان "خطة بوتين لهزيمة الدولار"، تناولت نظام الدفع الخاص بدول مجموعة "بريكس"، وتأثيره على الهيمنة المالية للولايات المتحدة.

وذكرت المقالة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في منح المجموعة وزناً، من خلال اقتراح إنشاء نظام مالي ونظام دفع عالمي جديد لتوجيه ضربة للهيمنة الأمريكية على التسويات المالية العالمية، وحماية روسيا وأصدقائها من العقوبات.

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال لاحقاً إن تجمع "بريكس" ليس موجهاً ضد الدولار والعملات الأخرى، ويهدف بشكل رئيسي إلى ضمان مصالح دول المجموعة.