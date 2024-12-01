عمال "فولكسفاغن" يعلنون إضرابات مع تصاعد الخلاف حول خفض التكاليف

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يعتزم عمال شركة "فولكسفاغن - Volkswagen" في ألمانيا تنظيم إضرابات بدءاً من يوم الاثنين احتجاجاً على فشل المفاوضات مع الإدارة بشأن كيفية خفض التكاليف.يأتي ذلك وسط نزاع حول إغلاق 3 مصانع وتسريح آلاف العمال لمواجهة انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة المنافسة من الشركات الصينية.وتطالب النقابات بالإبقاء على المصانع مفتوحة، متهمة الإدارة بتقويض الاتفاقيات الجماعية. في المقابل، أكدت الشركة التزامها بالحوار البنّاء للوصول إلى حل مشترك.يُذكر أن الهيكل التنظيمي لـ "فولكسفاغن" يمنح العمال نفوذاً قوياً في صنع القرار، مما يعقد جهود الإدارة لتنفيذ خطط تقليص النفقات من جانب واحد.