أسعار الذهب تنخفض.. إليكم كم بلغت

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح وارتفاع الدولار في الأسواق العالمية.



وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.90% إلى 2657 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.28% إلى 2635.77 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)

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