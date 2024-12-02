صادرات الغاز الروسية إلى الصين تصل إلى مستوى قياسي

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ووصلت صادرات الغاز من روسيا إلى الصين في ايلول الماضي إلى 2.97 مليار متر مكعب، وهو يعد مستوى قياسيا، وتم تحقيق ذلك بفضل زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى الصين.واحتلت روسيا في الشهر المذكور المركز الأول في قائمة موردي الغاز ككل إلى الصين، لكن من حيث صادرات الغاز المسال فقط جاءت روسيا في المرتبة الرابعة بعد أستراليا (2.277 مليون طن) وقطر (1.365 مليون طن) والولايات المتحدة (831 ألف طن). (روسيا اليوم)