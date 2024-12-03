قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط تنخفض قليلا

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انخفضت أسعار النفط قليلا وسط إشارات متباينة في السوق اليوم الثلاثاء، فيما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.13% إلى 71.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.21% إلى 67.96 دولار.وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة "المستثمرون في وضع انتظار ومراقبة قبل اجتماع أوبك+".وقالت مصادر في أوبك+ إن التحالف الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا سيمدد أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول في اجتماعه في الخامس من كانون الأول.وكان أوبك+ يهدف إلى التراجع عن التخفيضات في الربع الأول من 2025، لكن توقعات فائض العرض أثرت على الأسعار. (العربية)