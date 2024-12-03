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إقتصاد
إرتفاع الأسهم الأوروبية
Lebanon 24
03-12-2024
|
05:22
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افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الثلاثاء بارتفاع، مدعومة بأداء قوي في قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، مع صعود قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9 بالمئة وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8 بالمئة.
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ورغم ارتفاع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمئة خلال الجلسة، إلا أن أداءه كان أقل من نظرائه في المنطقة، وذلك في ظل ترقب المستثمرين للتطورات السياسية في فرنسا، حيث تواجه حكومة البلاد احتمال انهيار شبه مؤكد، الأربعاء، بعد تقديم أحزاب اليمين واليسار المتطرفة اقتراحات لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. (سكاي نيوز)
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