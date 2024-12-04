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إقتصاد
مع تقييم الأسواق لارتفاع المخزونات الأميركية وخطط "أوبك+" للإنتاج.. استقرار في اسعار النفط
Lebanon 24
04-12-2024
|
00:28
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم الأربعاء، مع تقييم المتعاملين لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة وكذلك احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03% إلى 73.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 69.91 دولار.
وحقق برنت أمس الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين، حين ارتفع 2.5% بحسب "رويترز" .
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