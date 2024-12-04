Advertisement

إقتصاد

مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية.. استقرار في اسعار الذهب

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1287665-638688948756962631.jpg
Doc-P-1287665-638688948756962631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق مزيدا من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
Advertisement

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأونصة، اعتبارا من الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 2662.50 دولار.

وتحول انتباه المتعاملين الآن إلى تقرير التوظيف الذي ستصدره شركة (إيه.دي.بي) الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى خطاب باول في وقت لاحق من اليوم. ويأتي هذا قبل تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة يوم الجمعة، بحسب "رويترز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:17 | 2024-12-04
03:51 | 2024-12-04
03:00 | 2024-12-04
02:00 | 2024-12-04
00:28 | 2024-12-04
23:00 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24