مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية.. استقرار في اسعار الذهب

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق مزيدا من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأميركية.استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأونصة، اعتبارا من الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 2662.50 دولار.وتحول انتباه المتعاملين الآن إلى تقرير التوظيف الذي ستصدره شركة (إيه.دي.بي) الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى خطاب باول في وقت لاحق من اليوم. ويأتي هذا قبل تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة يوم الجمعة، بحسب "رويترز".