الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

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تعافى الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين، اليوم الأربعاء، واحتفظ بموقعه مقابل منافسين رئيسيين آخرين، فيما يدرس المتعاملون فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر.واستقر الوون الكوري الجنوبي بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عامين أمس الثلاثاء ثم انتعش نسبيا بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية على نحو غير متوقع قبل العدول عن القرار فجأة بعد ساعات فقط في أعقاب مواجهة مع البرلمان.وقال المتعاملون إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية ربما دعم الوون عند الفتح اليوم من خلال بيع الدولار.