Advertisement

إقتصاد

وزير الاقتصاد استقبل بن عبد الرحمن أل ثاني

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:12
A-
A+

Doc-P-1287841-638689184657995102.png
Doc-P-1287841-638689184657995102.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام اليوم، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين و مناقشة اخر التطورات السياسية،
Advertisement
وأعرب الوزير سلام عن تقديره و"شكره الكبير لدولة قطر على مبادرتها للمساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب"، مؤكدا "أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص قطر الدائم على دعم استقرار لبنان"، مثمنا "المساعدات المستمرة التي تقدمها للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:24 | 2024-12-04
07:20 | 2024-12-04
07:15 | 2024-12-04
05:17 | 2024-12-04
03:51 | 2024-12-04
03:00 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24