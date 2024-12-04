وزير الاقتصاد استقبل بن عبد الرحمن أل ثاني

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام اليوم، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين و مناقشة اخر التطورات السياسية،وأعرب الوزير سلام عن تقديره و"شكره الكبير لدولة قطر على مبادرتها للمساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب"، مؤكدا "أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص قطر الدائم على دعم استقرار لبنان"، مثمنا "المساعدات المستمرة التي تقدمها للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". (الوكالة الوطنية)