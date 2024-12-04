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إقتصاد

حمية بحث والنائب الصمد في الاوضاع وشؤون إنمائية

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:20
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية  ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، النائب جهاد الصمد حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما تم البحث في الشؤون الإنمائية المناطقية التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، خصوصا تلك المتعلقة بصيانة الطرق، لا سيما في قضاء الضنية. (الوكالة الوطنية)
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