بوشيكيان: مرحلة جديدة وواعدة في لبنان

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استقبل وزير الصناعة جورج بوشيكيان في مكتبه في الوزارة وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة الدكتور باسم البواب حيث تم التداول في آخر المستجدات ومتطلبات المرحلة الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة.بدايةً رحب الوزير بوشيكيان بالدكتور البواب ووفد التجمع متمنياً لهم" التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي يعملون عليها والتي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني".وإذ تحدث الوزير بوشيكيان عن "مرحلة جديدة وواعدة في لبنان"، شدد على "ضرورة تحضير الشركات الخاصة لهذه المرحلة"، مؤكداً في الإطار عينه" استعداد وزارة الصناعة القيام بكل ما يتطلب من أجل الدفع بالمزيد من التقدم والنجاح، وذلك إنطلاقاً من إيماه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".من جهته عرض البواب الأهداف التي يعمل التجمع على تحقيقها والنشاطات التي قام بها والتي تخدم تقوية تنافسية وانتاجية وتطوير الشركات اللبنانية.ونوه البواب بالجهود التي يقوم بها الوزير بوشيكيان والتي ساعدت كثيراً في حل بعض المشكلات التي كانت تواجه القطاع الخاص، مؤكداً أن" الشركات اللبنانية التي عانت كثيراً من صعوبات ومشاكل كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان هي بحاجة ماسة لإجراءات استثنائية من الدولة ولتوفير التمويل الميسر للكثير منها، من أجل تعافيها ونهوضها من جديد".(الوكالة الوطنية)