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إقتصاد
سلام: طالبت اليوم بتفعيل خدمة "ستارلنك" لتسهيل وصول الانترنت الى الجنوب والبقاع
Lebanon 24
04-12-2024
|
10:45
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عبر منصة "اكس": "طالبت اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء، بتفعيل خدمة "ستارلنك" في لبنان لتسهيل وصول خدمة الانترنت الى الجنوب والبقاع، في ظل ما تعرضت له شبكة الاتصالات من اعتداءات نتيجة العدوان الاسرائيلي تحديدا، وذلك لتسهيل سرعة اعادة الاتصال بين المؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية بين بعضها البعض والعالم ككل احياء للدورة الاقتصادية في المناطق الصامدة لتنتعش سريعا من جديد، ولأثرها الايجابي على الحركة الاقتصادية العامة في البلد، ولما تشكل خدمة الإنترنت من اهمية كبرى في تسهيل الاتصال والأعمال". (الوكالة الوطنية)
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