Advertisement

إقتصاد

انخفاض أسعار الذهب

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1287938-638689328910418292.jpg
Doc-P-1287938-638689328910418292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاض في التعاملات مع ترقب المستثمرين بيانات حول سوق العمل في الولايات المتحدة وخطاب الرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وبحلول الساعة 13:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر شباط المقبل (Comex) بنسبة 0.18% إلى 2663 دولارا للأونصة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:25 | 2024-12-04
16:00 | 2024-12-04
13:00 | 2024-12-04
10:45 | 2024-12-04
09:53 | 2024-12-04
09:24 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24