انخفاض أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاض في التعاملات مع ترقب المستثمرين بيانات حول سوق العمل في الولايات المتحدة وخطاب الرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.



وبحلول الساعة 13:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر شباط المقبل (Comex) بنسبة 0.18% إلى 2663 دولارا للأونصة. (روسيا اليوم)

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