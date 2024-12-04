اليورو يعزز مكاسبه واليوان يتراجع إلى أدنى مستوى

ارتفع اليورو بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مستعيدًا بعض زخمه بعد أن دفعت الاضطرابات السياسية في فرنسا المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للتحوط من تقلبات الأسعار.



من جهة أخرى، بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في 13 شهرًا بسبب احتمالات فرض مزيد من الرسوم الجمركية وضعف الاقتصاد الصيني. (سكاي نيوز)

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