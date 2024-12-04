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إقتصاد

اليورو يعزز مكاسبه واليوان يتراجع إلى أدنى مستوى

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:00
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ارتفع اليورو بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مستعيدًا بعض زخمه بعد أن دفعت الاضطرابات السياسية في فرنسا المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للتحوط من تقلبات الأسعار.

من جهة أخرى، بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في 13 شهرًا بسبب احتمالات فرض مزيد من الرسوم الجمركية وضعف الاقتصاد الصيني. (سكاي نيوز) 
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