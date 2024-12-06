أسعار النفط تستقر

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استقرت أسعار النفط بعدما فشل قرار "أوبك+" بتأجيل زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر أخرى في رفع المعنويات في سوق من المتوقع أن تعاني من وفرة في المعروض العام المقبل.تم تداول خام "برنت" بالقرب من 72 دولاراً للبرميل بعد إغلاقه منخفضاً بنسبة 0.3% يوم الخميس، كما تجاوز "غرب تكساس" الوسيط 68 دولاراً.أرجأ تحالف "أوبك+" زيادة الإمدادات للمرة الثالثة، واختارت البدء بزيادة متواضعة في أبريل، ثم زيادة الإنتاج على مدى 18 شهراً بوتيرة أبطأ مما كان مخططاً له سابقاً. (بلومبيرغ)