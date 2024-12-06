مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من تراخيص الاستثمار في السعودية

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استحوذت مصر على الحصة الأكبر من التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.بلغت حصة مصر من التصريحات نحو 28%، تلتها اليمن بلغت حصتها نحو 10%، ثم الهند بحصة بلغت حوالي 9%، وسوريا بنحو 5.8%، وباكستان بنحو 5.6%.يُذكر أن التراخيص تشمل تلك المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.