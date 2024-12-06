الاقتصاد الأميركي يضيف 227 ألف وظيفة جديدة

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أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية عن الوظائف غير الزراعية، الصادر اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في تشرين الثاني سجل 227 ألف وظيفة، مقابل توقعات بارتفاعها 220 ألف وظيفة، بحسب "بلومبرغ".كما تم تعديل الوظائف التي أضافها الاقتصاد في تشرين الاول الماضي إلى 36 ألف وظيفة، بدلا من 12 ألف وظيفة، وهو الشهر الذي تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ.وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع إلى 4.2 بالمئة خلال تشرين الثاني، مقابل 4.1 بالمئة في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بأن يبقى دون تغيير.وزاد متوسط الأجر بالساعة خلال تشرين الثاني 0.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنفس النسبة في تشرين الاول.كما ارتفعت الأجور 4.0 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني بعد صعودها بنفس النسبة في تشرين الاول. (سكاي نيوز)