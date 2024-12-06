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إقتصاد
أكبر حجم منذ عامين.. كم بلغت صادرات البلاتين من روسيا إلى الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
06-12-2024
|
16:00
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كشفت البيانات الأميركية، اليوم الجمعة، أن روسيا زادت في تشرين الأول الماضي إمدادات البلاتين إلى الولايات المتحدة التي سجلت 203 ملايين دولار، بواقع ثلث الواردات الأميركية منه.
ووفقا للبيانات، زادت الصادرات في منتصف خريف 2024 بمقدار 2.3 مرة مقارنة بشهر ايلول 2024 و2.1 مرة خلال العام - لتصل إلى 203 مليون دولار.
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وهذا هو أكبر حجم للصادرات منذ تشرين الأول 2022، عندما بلغت 253 مليون دولار.
وبلغت حصة روسيا من الواردات الأميركية في تشرين الأول الماضي 31.5%، وهي أعلى نسبة منذ نيسان 2020.
وبذلك روسيا ثاني أكبر مورد للبلاتين إلى الولايات المتحدة بعد جنوب إفريقيا. (روسيا اليوم)
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