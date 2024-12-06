أكبر حجم منذ عامين.. كم بلغت صادرات البلاتين من روسيا إلى الولايات المتحدة؟

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ووفقا للبيانات، زادت الصادرات في منتصف خريف 2024 بمقدار 2.3 مرة مقارنة بشهر ايلول 2024 و2.1 مرة خلال العام - لتصل إلى 203 مليون دولار.وهذا هو أكبر حجم للصادرات منذ تشرين الأول 2022، عندما بلغت 253 مليون دولار.وبلغت حصة روسيا من الواردات الأميركية في تشرين الأول الماضي 31.5%، وهي أعلى نسبة منذ نيسان 2020.وبذلك روسيا ثاني أكبر مورد للبلاتين إلى الولايات المتحدة بعد جنوب إفريقيا. (روسيا اليوم)