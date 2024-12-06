التجارة العالمية تتجه نحو "مستوى قياسي".. تقرير يكشف

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ولفت التقرير إلى أن الزيادة البالغة تريليون دولار والتي تعكس نموا سنويا بنسبة 3.3 بالمئة تسلط الضوء على المرونة في التجارة العالمية على الرغم من التحديات المستمرة.وأشارت المنظمة إلى أن النمو القوي في تجارة الخدمات بنسبة 7 بالمئة لهذا العام شكل نصف التوسع في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2 بالمئة لكنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022.وأضاف التقرير أن الاقتصادات النامية التي كانت تقليديا محركات قوية للتجارة العالمية واجهت رياحا معاكسة في عام 2024 مع انكماش الواردات بنسبة 1 بالمئة وانخفاض التجارة بين بلدان الجنوب بنفس الهامش في الربع الثالث، وعلى النقيض من ذلك قادت الاقتصادات المتقدمة نمو الربع الثالث مع الطلب المستقر الذي دفع إلى ارتفاع بنسبة 3 بالمئة في الواردات و2 بالمئة في الصادرات. (سكاي نيوز)