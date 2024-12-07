أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني وسط وفرة الإمدادات

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أي 1.4% إلى 71.12 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار، أي 1.6% إلى 67.20 دولار للبرميل.



وعلى مدار أسبوع، خسر برنت أكثر من 2.5% وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2%، وتواصل الأسعار التراجع للأسبوع الثاني على التوالي. هبطت أسعار النفط في جلسة الجمعة أكثر من 1% مواصلة خسائرها الأسبوعية مع توقع المحللين فائضا في المعروض العام المقبل بفعل ضعف الطلب على الرغم من قرار أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أي 1.4% إلى 71.12 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار، أي 1.6% إلى 67.20 دولار للبرميل.وعلى مدار أسبوع، خسر برنت أكثر من 2.5% وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2%، وتواصل الأسعار التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت الأسعار أيضا نتيجة ارتفاع عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو ما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للنفط الخام في العالم.



وأرجأت مجموعة أوبك+ يوم الخميس البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان 2025، ومددت الفترة حتى يتم إلغاء كل التخفيضات لمدة عام إلى نهاية 2026.