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إقتصاد
"غولدمان ساكس" يبقي على توقعاته لسعر برنت في 2025 عند 76 دولارا
Lebanon 24
07-12-2024
|
03:01
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أبقى غولدمان ساكس على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في 2025، مشيرا إلى وضع متوازن في السوق، حيث عوض انخفاض إمدادات أوبك+ ارتفاعا غير متوقع في المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي.
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وقال البنك الاستثماري "نبقي على توقعاتنا السنوية لمتوسط سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في 2025 و71 في 2026 ونطاقنا بين 70 و85 دولارا".
وأرجأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الخميس بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر إلى نيسان، وفق "رويترز".
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