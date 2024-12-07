ازداد ثلاثة أضعاف.. إليكم قيمة واردات المشتقات النفطية الصينية لأميركا

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واشترت الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 منتجات نفطية من الصين بقيمة 323 مليون دولار تقريبا، أي أكثر بمقدار 2.6 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما كشفت البيانات.وأصبح هذا هو الحد الأقصى لحجم الواردات لمدة 10 أشهر منذ عام 2018، عندما بلغت الواردات 398.6 مليون دولار. (روسيا اليوم)