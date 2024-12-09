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إقتصاد

مع ترقب الأسواق لبيانات تضخم أميركية.. ارتفاع في أسعار الذهب

Lebanon 24
09-12-2024 | 00:49
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمسا لمؤشرات على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2631.60 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى في وقت سابق من الجلسة عند 2647.99 دولار للأونصة.
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واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2658.10 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".
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