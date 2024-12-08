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إقتصاد

مع تغلب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مخاوف الطلب.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:54
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صعدت أسعار النفط في المعاملات، اليوم الاثنين، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب إطاحة قوات المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد، مما طغى على مخاوف ناجمة عن ضعف الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 71.34 دولار للبرميل.
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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 67.42 دولار للبرميل.
 
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