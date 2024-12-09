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إقتصاد

بسبب الصين... أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1 بالمئة

Lebanon 24
09-12-2024 | 06:43
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شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من واحد بالمئة، وذلك بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن أول خطوة لها نحو تيسير السياسة النقدية منذ عام 2010 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 72.06 دولارا للبرميل.
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كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو 1.49 بالمئة إلى 68.20 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز)
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