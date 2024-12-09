بسبب الصين... أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1 بالمئة

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من واحد بالمئة، وذلك بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن أول خطوة لها نحو تيسير السياسة النقدية منذ عام 2010 بهدف تعزيز النمو الاقتصاديوارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 72.06 دولارا للبرميل.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو 1.49 بالمئة إلى 68.20 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز)