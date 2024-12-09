طلبيات قطاع الصناعات الرقمية ترتفع في ألمانيا

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ارتفعت الطلبيات من قطاع الصناعات الرقمية والكهربائية في ألمانيا خلال شهر تشرين الاول الماضي، مقارنة بالشهر عينه من عام 2023.وأفاد اتحاد شركات الصناعات الرقمية والكهربائية في ألمانيا "زد في إي ي"، أن نسبة الزيادة بلغت 1.8 بالمئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من خارج التكتل. (سكاي نيوز)