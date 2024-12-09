بنحو 1 بالمئة.. أسعار الذهب ترتفع

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كما عزز من ارتفاع الذهب زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2657.98 دولار للأونصة.وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2679.70 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)