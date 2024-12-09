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إقتصاد

بنحو 1 بالمئة.. أسعار الذهب ترتفع

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:00
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إرتفعت أسعار الذهب بنحو 1 بالمئة، اليوم الاثنين، بدعم من استئناف بنك الشعب الصيني المركزي شراء المعدن الأصفر بعد توقف دام ستة أشهر.

كما عزز من ارتفاع الذهب زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
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بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2657.98 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2679.70 دولار للأونصة. (سكاي نيوز) 
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