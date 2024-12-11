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إقتصاد
النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025
Lebanon 24
11-12-2024
|
00:30
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ارتفعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر اليوم الأربعاء مع توقع المتعاملين في السوق ارتفاع الطلب في الصين العام المقبل بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرا لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14% إلى 72.29 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.13% إلى 68.68 دولار.
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وقالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" في عام 2025، وذلك في وقت تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تيسير لسياستها النقدية في 14 عاما، وفقا لـ"رويترز".
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