بعد تراجعها إلى مستويات قياسية.. ما جديد الليرة السورية؟ (صورة)

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وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق 15500 ليرة للبيع و14500 ليرة للشراء، وفقا لصفحة "الليرة اليوم".أما في حلب فقد بلغ سعر صرف الدولار 16500 ليرة للبيع و15500 ليرة للشراء، وفي الحسكة بلغ سعر صرف الدولار 16000 ليرة للبيع و15000 ليرة للشراء.وفي مستهل الأسبوع الجاري، جرى تداول الليرة السورية في دمشق عند 17000 ليرة للمبيع و16000 ليرة للشراء، وجاء ذلك بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية قبل سقوط حكم بشار الأسد. (روسيا اليوم)