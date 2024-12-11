أسعار الذهب ترتفع مجدداً.. إليكم كم سجلت

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر شباط المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 2731.10 دولار للأونصة، عند الساعة 09:55 بتوقيت موسكو.فيما استقرت العقود الفورية عند مستوى 2691.66 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)