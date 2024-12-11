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إقتصاد
أسعار الذهب ترتفع مجدداً.. إليكم كم سجلت
Lebanon 24
11-12-2024
|
16:00
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صعدت العقود الآجلة للذهب في تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر شباط المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 2731.10 دولار للأونصة، عند الساعة 09:55 بتوقيت موسكو.
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فيما استقرت العقود الفورية عند مستوى 2691.66 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)
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