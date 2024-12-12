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إقتصاد

تراجع جماعيّ.. أسعار الذهب والمعادن النفيسة تنخفض

Lebanon 24
12-12-2024 | 01:11
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شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال التعاملات المبكرة الخميس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح.
 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.
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كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولار. (سكاي نيوز)
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