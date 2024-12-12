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إقتصاد
قبل قرارات المركزي الأوروبي.. اليورو يرتفع
Lebanon 24
12-12-2024
|
03:54
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ارتفع اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأميركي، ليستقر بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع.
يظل هذا الارتفاع محدودًا حتى الآن، حيث يفضل المستثمرون تجنب المخاطرة وبناء مراكز جديدة بانتظار قرارات البنك المركزي الأوروبي في ختام آخر اجتماعاته للسياسة النقدية لعام 2024.
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ويستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو، مع تقديم مزيد من الإشارات والتوضيحات بشأن توجهات السياسة النقدية و مستقبل أسعار الفائدة خلال عام 2025. (investing)
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