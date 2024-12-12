تفاصيل أكبر صفقة نفط بين روسيا والهند

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(سكاي نيوز)

وافقت شركة روسنفت الروسية للنفط المملوكة للدولة، الخميس، على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يوميا من الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة ريلاينس، في أكبر صفقة في قطاع الطاقة على الإطلاق بين البلدين، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.ويسري الاتفاق لمدة 10 أعوام ويصل حجمه إلى 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وتبلغ قيمته نحو 13 مليار دولار سنويا على أساس أسعار اليوم.ومن شأن الاتفاق أن يعزز العلاقات في قطاع الطاقة بين الهند وروسيا، التي تخضع لعقوبات غربية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.وقالت شركة ريلاينس إنها تعمل مع موردين عالميين، ومن بينهم روسيا، وإن الصفقات تعتمد على ظروف السوق. ورفضت الشركة التعليق بشأن الأمور التجارية مشيرة إلى سرية اتفاقيات التوريد.وتأتي الصفقة قبل زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند وبعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه يريد الضغط على موسكو وكييف لوقف الحرب بمجرد بداية ولايته الرئاسية في يناير.